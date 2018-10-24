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ING Bank alacaklarını 10 milyon TL'ye sattı

24.10.2018 - 10:57 | Son Güncelleme :
ING Bank alacaklarını 10 milyon TL'ye sattı | Ekonomi Haberleri

ING Bank bireysel ve ticari takipteki alacaklarını 10.1 milyon TL'ye sattı.

ING Bank 533 milyon TL tutarındaki bireysel ve ticari takipteki alacaklarını 10.1 milyon TL'ye sattı. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada satışın Arsan Varlık Yönetim, Armada Varlık Yönetim ve İstanbul Varlık Yönetim'e yapıldığı ifade edildi.

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