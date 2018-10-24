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Deutsche Bank üçüncü çeyrek kârını açıkladı

24.10.2018 - 11:41 | Son Güncelleme :
Deutsche Bank üçüncü çeyrek kârını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Deutsche Bank'ın üçüncü çeyrek net karı 229 milyon Euro ve üçüncü çeyrek gelirleri de 6,2 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

Deutsche Bank, bu yılın üçüncü çeyreğinde net karının geçen yılki aynı döneme göre yüzde 65 düşerek, 229 milyon euro olduğunu açıkladı. Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka bu yılın 3. çeyreğinde piyasalardaki yaklaşık 150 milyon euro beklentilerine karşın 229 milyon euro kar etti.

Banka geçen yılın aynı döneminde 649 milyon euro kar açıklamıştı.

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Deutsche Bank grubunun 2017 yılı 3. çeyreğinde net geliri de yüzde 9 düşerek 6,2 milyar euro düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, üçüncü çeyrekte bankanın vergi öncesi karının 506 milyon euro olduğunu hatırlatarak, “Bu sonuç sürdürülebilir karlı banka olma yolunda bir başka kilometre taşıdır. Maliyetlerimizi kontrol altında tuttuk ve büyümek için yeterli sermayemiz var. Biz, 2014’den beri ilk kez 2018 yılında karlı olmak için doğru yoldayız” ifadesini kullandı.

Alman bankası son yıllarda, milyarlarca dolar ceza, yüksek rekabet ve farklı yönetim değişikliklerinde karşı karşıya kalırken, hem ticari ve hem de yatırım bankacılığında pazar payını kaybetme sıkıntısı yaşıyor.

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