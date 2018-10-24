‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Sonraki Haber › ING Bank alacaklarını 10 milyon TL'ye sattı ING Bank alacaklarını 10 milyon TL'ye sattı

BDDK kıymetli maden işlemlerinden alınacak ücreti belirledi

24.10.2018 - 10:54 | Son Güncelleme :
BDDK kıymetli maden işlemlerinden alınacak ücreti belirledi | Ekonomi Haberleri

BDDK, finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlediği yönetmeliğinde değişikliğe giderek, ilgili bölüme kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücrete ilişkin bir madde ekledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yönetmeliğin ürün veya hizmetlere ilişkin özel hükümler bölümü altında bulunan "Para transfer işlemleri" başlığı, "Para ve kıymetli maden transfer işlemleri" şeklinde değiştirildi. Söz konusu başlık altına da yeni bir madde eklendi.

##$HABER_1450016$##

Eklenen madde yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer komisyonu/ücreti ile bu komisyonun/ücretin azami yüzde 15'ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşamaz. Para transfer işlemlerine ilişkin hükümler uygun düştüğü ölçüde kıymetli maden transfer işlemleri için de uygulanır."

Söz konusu yönetmeliğin ekinde yer alan, "Para Transferleri" ve "Elektronik Fon Transferi Ücreti" satırları da sırasıyla, "Para ve Kıymetli Maden Transferleri" ve "Elektronik Fon Transferi/Kıymetli Maden Transferi Ücreti" şeklinde değiştirildi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Sonraki Haber › ING Bank alacaklarını 10 milyon TL'ye sattı ING Bank alacaklarını 10 milyon TL'ye sattı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.692 Değişim: -0,83% Hacim : 5.636 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.692 24.10.2018 Yüksek 94.159
Açılış: 93.888
5,6819 Değişim: -0,99%
Düşük 5,6592 24.10.2018 Yüksek 5,7760
Açılış: 5,73865
6,4730 Değişim: -2,52%
Düşük 6,4536 24.10.2018 Yüksek 6,6279
Açılış: 6,6279
224,38 Değişim: -1,23%
Düşük 223,90 24.10.2018 Yüksek 229,09
Açılış: 227,17
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.