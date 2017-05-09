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IMF'den Asya'ya 'risk' uyarısı

09.05.2017 - 11:01

IMF, yükselen korumacılıktan dolayı Asya'nın risklerle karşı karşıya olduğu açıklamasında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Asya'nın ekonomik görünümünün küresel mali şartlarda yaşanacak ani bir sıkılaşma veya korumacı ticaret politikalarının artması durumunda "önemli" belirsizlikler ve aşağı yönlü büyüme riskleriyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Asya-Pasifik için Ekim ayında 2017 ekonomik büyüme tahminini yüzde 5.4 olarak belirleyen IMF, bunu Nisan ayında yüzde 5.5'e yükseltirken, bölgedeki gevşek para politikası ve mali politikaların yerel talebe destek olduğunu belirtti.

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Asya Pasifik'e dair bölgesel ekonomik görünümünü bugün açıklayan IMF, 2018 için bölgenin ekonomik büyüme tahminini değiştirmeyerek yüzde 5.4'te bıraktı. Asya Pasifik bölgesi 2016 yılında yüzde 5.3 büyüme gerçekleştirmişti.

Raporda, "Büyük ticaret ortaklarında korumacılığa doğru muhtemel bir geçiş görülmesi, bölge için önemli bir risk oluşturuyor. Asya küresel ticarette yaşanacak bir düşüşe karşı özellikle hassas çünkü bölgenin küresel arz zincirindeki önemli rolünden dolayı ticarete açıklık oranı yüksek" denildi.

IMF Asya ve Pasifik Departmanı başkanı Changyong Ree, Fransa'da merkez aday Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının serbest ticaret ve küreselleşme için iyi bir gelişme olduğu belirtti.


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