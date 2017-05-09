Türk devinden Mısır hamlesi!

Paşabahçe, Mısır`da bulunan cam ürünleri üreticisi Pearl for Glass Manufacturing şirketini satın almaya hazırlanıyor.

Şişecam, bağlı ortaklığı Paşabahçe Cam Sanayi'nin Mısır'da kurulu Pearl for Glass Manufacturing şirketinin aktiflerini devralmasına ilişkin tavsiye kararı aldı.

Şişecam'dan KAP'a yapılan açıklamada, Pearl for Glass Manufacturing'in aktiflerini devralmasına ilişkin "Malvarlığı Devir Sözleşmesi"nin müzakere ve imza edilmesinin Paşabahçe yönetim kuruluna tavsiye edilmesine karar verildiği belirtildi.

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Mısır'da 1986 yılında kurulan Pearl for Glass Manufacturing, 60 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor. 1992 yılında ihracata başlayan şirketin 100 milyon adetlik üretim kapasitesi bulunuyor.

Şirket cirosunun yüzde 80'ini ihracattan sağlıyor. Öne çıkan ürünleri arasında cam bardaklar, kupalar ve dekoratif cam ürünleri bulunuyor.

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