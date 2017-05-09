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Parasını buna yatıran kazandı!

09.05.2017 - 12:19

Geçtiğimiz ay en yüksek reel getiriyi yüzde 1,91 ile külte altın getirdi. Külçe altın aynı zamanda 12 aylık değerlendirmede de en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının nisan ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,35 ile külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 0,83, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,78 ve mevduat faizi yüzde 0,02 reel getiri sağladı.

EURO VE DOLAR KAYBETTİRDİ

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Buna karşılık euro yüzde 0,98 ve dolar yüzde 1,23 ile yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 0,29 ve DİBS yüzde 0,24 reel getiri sağlarken mevduat faizi yüzde 0,52, euro yüzde 1,52 ve dolar yüzde 1,77 ile yatırımcısına kaybettirdi.

BORSA EN YÜKSEK REEL GETİRİYİ SAĞLADI

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,26 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,59 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,02 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,51 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

YILLIK BAZDA DA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları, yıllık değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,79 yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. 

Öte yandan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,67 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.


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