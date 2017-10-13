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IMF Başkanı Lagarde'dan 'risk' uyarısı

13.10.2017 - 10:16 | Son Güncelleme : 13.10.2017 - 11:54

IMF Başkanı Christine Lagarde, artan global riskler için uyardı.

IMF Başkanı Christine Lagarde, 2017'nin global büyümede 2010 yılından bu yana görülen en iyi yıl olacağı beklentilerine rağmen bir dizi tehditin global ekonomik toparlanmayı rayından çıkarabileceğini söyledi.

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Global finansal liderlerin büyüyen siyasi gerilimlerden, globalleşmenin faydaları konusunda artan kuşkuculuğa ve artan gelir eşitsizliğine uzanan bu tehditlerden sakınmaları gerektiği uyarısını yapan Lagarde, IMF üyesi ülkelerin maliye bakanlarının global ekonominin sürdürülebilir bir toparlanma içinde göründüğü dönemde bu tehditleri düzeltmeye odaklanmalarını önemli olacağını vurguladı.

Lagarde, "Gelinen durumdan memnun olma zamanı değil. Politika yapıcılar içinde bulunulan anı gelecekteki riskler için daha fazla netlik sağlamak için kullanmalılar" diye konuştu.


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