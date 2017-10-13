Tüpraş 700 milyon dolar borçlanıyor

Tüpraş`ın 7 yıl vadeyle 700 milyon dolarlık tahvil ihraç ettiği bilgisine ulaşıldı.

1 milyar dolar tavanlı yurtdışı tahvil ihracı için Avrupa ve ABD'de yatırımcı turuna çıkan Tüpraş'ın 7 yıl vadeyle 700 milyon dolarlık tahvil ihraç ettiği bilgisine ulaşıldı.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre 7 yıl vadeli dolar cinsi tahvilde son getiri revizyonu yüzde 4,5-4,625, getiri revizyonu yüzde 4,625-4,75. İlk getiri beklentisi yüzde 5 civarındaydı.

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Koç Holding'in bağlı ortaklığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 4 Ağustos'ta onayladığı 1 milyar dolarlık ihraç tavanı kapsamında tahvillerin yurt dışında satışı ile ilgili olarak, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank PLC, JP Morgan Securities PLC ve Standard Chartered Bank'ı yetkilendirmişti.

Tüpraş, ihrac için 6 Ekim'den itibaren üst düzey yöneticilerin de katılımı ile, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, yetkili bankaların organize edeceği bir dizi yatırımcı toplantısı düzenledi.

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