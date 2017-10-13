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Bitcoin fiyatını kimse durduramıyor

13.10.2017 - 10:13

Dün tarihinde ilk kez 5.000 dolar sınırını geçen Bitcoin fiyatı bugün 5.856,10 dolar seviyesini gördü.

Bitcoin fiyatında yukarı hareket hız kesmeden devam ediyor. Dün tarihinde ilk kez 5.000 dolar sınırını geçen Bitcoin fiyatı bugün 5.856,10 dolar seviyesini gördü.

Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 2,04 artışla 5.550 dolar seviyesinden işlem görüyor.Fiyatının yükselmesinde Çin'in bitcoin borsalarını kapatma kararı ve Rusya'nın yasaklama planlarına rağmen Bitcoin'in giderek daha fazla kabul görmesi etkili oluyor.

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Geçtiğimiz ay Londra merkezli gayrimenkul geliştirme şirketi Teh Collective ödemeler için Bitcoin'i kabul edeceğini açıklamıştı.

Ayrıca Japon hükümetinin Bitcoin'i ödeme aracı olarak tanıyan kuralları uygulamaya koyması da bu yukarı harekette etkili.


Etiketler

  • bitcoin
  • gayrimenkul
  • Teh Collective
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