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İmarda ‘değer artış payı’ dönemi

16.09.2020 - 09:01
İmarda ‘değer artış payı’ dönemi | Ekonomi Haberleri

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere imar planlarında parsel bazlı değişiklik yapılarak yaratılan arsa rantı artık devlete ödenecek.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmeliğin dün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yeni dönem başlamış oldu. Buna göre bir şahıs veya şirket sahip olduğu arsanın imar planının değiştirilmesini isterse, yani planda kat izni beşken 15’e çıkarılmasını ya da konutken hastane, otel, üniversite, iş yeri gibi fonksiyon değişikliği yapmak isterse devlete değer artış payı ödemesi gerekecek.

Yeni dönemde getirilen düzenlemeler şöyle:

TAMAMI İSTERSE OLACAK

- Parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu ve kat adedini artıran plan değişiklikleri yapılamayacak. İmar planının koşullarını değiştirmemek kaydıyla sadece fonksiyon değişikliği yapılabilecek ve bu değer artışına tabi olacak.

- Plan değişikliğinin kabul edilmesi için ana planın sürekliliğini, bütünlüğünü, bölgedeki sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmaması koşulu aranacak. Değişikliği tüm arsa sahiplerinin talep etmesi gerekecek.

- 1000 metrekareden küçük imar adalarında plan değişikliği yapılamayacak.1000 metrekare ve daha büyük imar adalarında, ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini artıran, fonksiyon değişikliği getiren plan değişiklikleri ancak ihtiyaç duyulan donatı alanlarını 500 metrelik yarıçap içinde sağlaması halinde yapılabilecek.

NE ZAMAN ÖDENECEK

- Plan değişiklikleri sonucunda değerinde artış olan taşınmazın artan değerinin tamamı değer artış payına dahil edildi. Değişiklik talep edenler değerleri edenler en az iki lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşuna hesaplatacak. Hazırlanan raporlar, kıymet takdir komisyonunca değerlendirilecek ve değer artışı tespit edilecek.

- Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya inşaat ruhsatının alımı aşamasında önce ödenecek.

KİM NE PAY ALACAK

- Değer artış payının yüzde 25’i büyükşehir belediyesine, yüzde 25’i ilgili ilçe belediyesine, yüzde 25’i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına; büyükşehir olmayan illerde ise yüzde 40’ı plan değişikliğini onaylayan idareye, yüzde 30’u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, kalan kısımlar Hazine’ye aktarılacak. Bakanlığın onayladığı plan değişikliklerinde ise değer artışının yüzde 75’i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, kalan değer artış payının, büyükşehir belediyesinin olduğu illerde yüzde 15’i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, yüzde 10’u ilgili ilçe belediyesinin hesabına yatırılacak.

- Kanunun yürürlüğe girdiği 20 Şubat 2020’den önce resmi kayıt numarası almış uygulama imar planı değişiklik teklifleri ile riskli alan ve rezerv yapı ilan edilen alanlarda değer artış payı alınmayacak.


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