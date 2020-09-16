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Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu

16.09.2020 - 09:11
Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu | Ekonomi Haberleri

Yoshihide Suga Japonya'nın yeni başbakanı oldu.

Yoshihide Suga, parlamentonun onayını alarak Japonya'nın yeni başbakanı oldu. Shinzo Abe'nin yaklaşık sekiz yıl sürdüğü görevin ardından Japonya'nın yeni başbakanı olan Suga, COVID-19 krizinden zarar gören ekonomiyi canlandırmak da dahil olmak üzere bir dizi zorlukla karşı karşıya.

Sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakan Abe'nin kabine genel sekreteri olarak görev yapan Suga, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin çoğunluğa sahip olduğu parlamentonun alt kanadında yapılan oylamada başbakan olarak seçildi.

Parti parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu için üst kanadın da onayını almasına kesin gözüyle bakılıyor.


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