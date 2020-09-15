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ABD'de sanayi üretimi beklentilerin altında

15.09.2020 - 17:36
ABD'de sanayi üretimi beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

ABD'de sanayi üretimi, ağustosta aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

 

ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4'lük artış kaydetti.

Piyasa beklentilerini karşılayamayan verinin ağustosta yüzde 1 artması tahmin ediliyordu.

Sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında kaydettiği düşüşün ardından mayıs ayı itibarıyla toparlanma göstermiş son olarak temmuzda yüzde 3,5 artmıştı.

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İmalat sanayi üretimi de ağustosta yüzde 1 artarak toparlanma eğilimini dürdürdü, ancak çoğu imalat endüstrisinin kazançları haziran ayından bu yana kademeli olarak yavaşladı.

Piyasa beklentisinin gerisinde kalan imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 1,2 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi, temmuzda yüzde 3,9'luk yükseliş kaydetmişti.

Kapasite kullanım oranı ise ağustosta piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi ve 0,3 puan artışla 71,4'e yükseldi. Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 71,1 olmuştu.


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