"İmar barışından 6 milyar liralık gelir elde edildi"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Gelir politikalarımızı 2019'da gerekli mali alanın temini suretiyle makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi doğrultusunda yürüteceğiz" dedi. Bakan Albayrak, imar barışından 6 milyar lira, bedelli askerlikten ise 9 milyar liralık gelir elde edildiğini açıkladı.
Bakan Albayrak’ın konuşmasında öne çıkan satırbaşları şöyle:
*YEP'e göre sıkı para ve maliye politikaları uygulanarak ekonomideki dengelenme süreci doğru şekilde yönetilecek
*Cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı kaynaklı risklerimizi minimize eden sürdürülebilir büyüme patikası izlenecek
*Altın ve enerji hariç cari dengenin 2018 sonunda pozitif gerçekleşmesi bekleniyor
VERGİ GELİRLERİNDE ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR
*Ekonomik ve sosyal teşvikler mali dengeler üzerinde bir miktar maliyet yarattı
*Bütçede gelir tarafında genel olarak vergi oranlarında değil vergi gelirlerinde artış öngörüyoruz
*Bütçede gelir tarafında tek seferlik gelir artırıcı tedbir öngörmedik
*Dönem içinde meydana gelebilecek tek seferlik uygulamalar bütçeyi pozitif etkileyecektir
*Sermaye giderlerinde ortalama yüzde 20'lik düşüş ekonomik dengelenme sürecine büyük katkı sağlayacak
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