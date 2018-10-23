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"İmar barışından 6 milyar liralık gelir elde edildi"

23.10.2018 - 16:04 | Son Güncelleme :
"İmar barışından 6 milyar liralık gelir elde edildi" | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Gelir politikalarımızı 2019'da gerekli mali alanın temini suretiyle makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi doğrultusunda yürüteceğiz" dedi. Bakan Albayrak, imar barışından 6 milyar lira, bedelli askerlikten ise 9 milyar liralık gelir elde edildiğini açıkladı.

Bakan Albayrak’ın konuşmasında öne çıkan satırbaşları şöyle:

*YEP'e göre sıkı para ve maliye politikaları uygulanarak ekonomideki dengelenme süreci doğru şekilde yönetilecek

*Cari işlemler ve dış finansman ihtiyacı kaynaklı risklerimizi minimize eden sürdürülebilir büyüme patikası izlenecek

*Altın ve enerji hariç cari dengenin 2018 sonunda pozitif gerçekleşmesi bekleniyor

VERGİ GELİRLERİNDE ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

*Ekonomik ve sosyal teşvikler mali dengeler üzerinde bir miktar maliyet yarattı

*Bütçede gelir tarafında genel olarak vergi oranlarında değil vergi gelirlerinde artış öngörüyoruz

*Bütçede gelir tarafında tek seferlik gelir artırıcı tedbir öngörmedik

*Dönem içinde meydana gelebilecek tek seferlik uygulamalar bütçeyi pozitif etkileyecektir

*Sermaye giderlerinde ortalama yüzde 20'lik düşüş ekonomik dengelenme sürecine büyük katkı sağlayacak


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