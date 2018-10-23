Hazine 3.6 milyar lira borçlandı | Piyasa Haberleri

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 3 milyar 567,1 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, birinci ihalede 2 yıl (658 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 24,49 ve bileşik faiz yüzde 25,98 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 355,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 715 milyon lira, net satış 730,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 234,5 milyon liralık teklif alındı ve 628,1 milyon liralık satış yapıldı. Hazine bugün düzenlenen ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir 10,05 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 20,38, bileşik faiz yüzde 21,42 oldu.

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Nominal teklifin 839 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 257 milyon lira, net satış 254,8 milyon lira oldu.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 110 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 145 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 343,5 milyon liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, bugün gerçekleştirilen 2 ihalede piyasaya toplam 3 milyar 567,1 milyon lira borçlandı.