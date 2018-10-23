Yıldız Holding Godiva'nın Japonya birimini satıyor | Ekonomi Haberleri

Yıldız Holding, çikolatacı Godiva'nın Japonya biriminin satışlarını başlattı.

Morgan Stanley tarafından yönetilen satışta tekliflerin alınmasına ilişkin ilk tur gelecek ay başlarında tamamlanmış olacak. Satılacak varlığın maddi değeri net olarak belirlenmemiş olsa da, kaynaklar değerlemenin 1 milyar dolara yakın olduğunu belirttiler. Kaynaklar Eylül ayında Godiva'nın Japonya biriminin yaklaşık 1.5 milyar dolara satılabileceğini belirtmişlerdi.

Morgan Stanley ve Godiva Japonya'nın sözcüleri konu hakkındaki sorulara cevap vermedi. Şirketin verilerine göre Godiva Japonya faaliyetlerinden geçen yıl 39.8 milyar yen, yani 353.6 milyon dolar gelir elde etti. Şirketin gelirleri 2010'dan bu yana üç kat arttı.

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Euromonitor International'ın tahminlerine göre Japonya geçen yıl 5.2 milyar dolar ile dünyanın altıncı büyük perakende çikolata pazarı oldu. Kaynaklardan biri satışın özel sermaye fonlarının ilgi gösterebileceğini kaydetti.

Kaynağın verdiği bilgiye göre doygun bir piyasa olan Japonya'da büyümek zor olduğu için stratejik alıcılar satışa ilgi göstermeyebilir.

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