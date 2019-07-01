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İmar Barışı'nda ödeme süresi uzatıldı

01.07.2019 - 09:02
İmar Barışı'nda ödeme süresi uzatıldı | Ekonomi Haberleri

İmar Barışı'nda yapı kayıt belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz 2019 tarihine kadar peşin yatıranlar kalan kısmını takip eden aylarda taksitli olarak ödeyebilecekler. Her ayın birinde kalan kısmı yüzde 2 oranında artırılacak. İmar barışına başvuru süresi 15 Haziran 2019 tarihinde sona ermişti. Ödeme için de son gün 30 Haziran’dı. 

Resmi Gazetede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

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31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayit bedelinin en az yüzde 25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır."


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