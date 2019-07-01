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KGF Genel Müdürü Gergerli: Dünyanın en büyük kredi garanti fonuyuz

01.07.2019 - 09:15
KGF Genel Müdürü Gergerli: Dünyanın en büyük kredi garanti fonuyuz | Ekonomi Haberleri

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, şimdiye kadar 750 bin işletmenin kullandığı 350 milyar liralık krediye kefalet sağlandığını belirterek, “KGF sisteminin büyümeye yüzde 3’e yakın bir katkısı olduğunu biliyoruz. Biz dünyanın en büyük kredi garanti fonuyuz. Gelen talepleri 24 saatte değerlendiriyoruz” dedi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, Hürriyet’e özel açıklamalar yaptı. Türkiye’deki kredilerin yaklaşık yüzde 11’lik kısmının KGF mekanizması ile kredilendirildiğini ifade eden Gergerli, 2017 yılında verilen 200 milyar liralık pakette KOBİ’lere yüzde 90, KOBİ dışı firmalara yüzde 80, ihracatçılara yüzde 100 garanti verildiğini, daha sonra KOBİ dışı firmalara yüzde 75’e, KOBİ’lere yüzde 80’e düşürüldüğünü anlattı. Gergerli, son pakette ise bütün şirketlere yüzde 80 garanti verildiğini bildirdi. Son dönemde KGF kredileriyle yat, araba alındığı eleştirilerinin tekrar gündeme geldiğinin sorulması üzerine Gergerli şunları söyledi:

KAT YAT ALINIYOR MU?

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; “Bu bilgiler tuhaf geliyor, söylenenler bizim veri setimize göre doğru değil. 750 bin işletmeye 350 milyara yakın krediye kefalet sağlandı. Kredilerin yüzde 34’ü imalatçı ve ihracatçı firmalara, yaklaşık 55 milyar lirası ihracatçılara, yüzde 76’sı KOBİ’lere kullandırıldı. Kredilerin ortalaması 500 bin lira civarında. Bugün itibariyle kullandırılan kredilerin üçte biri kapandı. Bankacılık sisteminin takibe dönüşüm oranı yüzde 4.1’ken Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla verilen kredilerde takibe dönüşüm oranının yüzde 1.6. Bankacılık sistemi içinde kullandırılan kredilerin, işletme, yatırım veya gayri nakdi kredi şeklinde kullandırımı yapılmakta, sektörel olarak da her türlü takibi ve raporlaması tarafımızca yapılmaktadır. Ancak kredi kullanan işletmenin aldığı parayı farklı amaçlarla kullanması, harcaması tabi ki çok kolay değil. Sistemin bütünü içinde amacı dışında kullanımların bankacılık sektörü tarafından gerekli kontrollerin ve izlemesinin yapıldığını da düşünüyorum.”

Türk bankacılık sisteminin risk yönetimi ve sermaye açısından çok güçlü olduğunu kaydeden Gergerli, “Ocak ve ağustos 2017’de biz Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) verileri aldık. 6-7 aylık süreçte KGF’den kredi kullanan yaklaşık 245 bin işletme oldu. Bu işletmelerin ocak-ağustos arasındaki toplam istihdam sayılarının 235 bin artığını gördük. 2 milyon çalışan vardı yüzde 11’lik bir artış olmuş. Eğer işletmeyi destekleyen bir yapı varsa üretimi artırıyor istihdam artıyor. Bunun da ekonominin büyümesine doğrudan katkısı olduğunu 2017 yılında gördük. KGF sisteminin büyümeye yüzde 3’e yakın bir katkısı olduğunu biliyoruz. Biz dünyanın en büyük kredi garanti fonuyuz. Gelen talepleri 24 saatte değerlendiriyoruz. Gelişmiş bir teknolojik alt yapımız, iyi bir rating sistemimiz var. Biri çıkıyor veriye dayanmadan yata kata gitti diyor. Kurulan sistemi yapıcı eleştirmeliyiz” yorumunu yaptı.

SONY VE SAMSUNG KEFALETLE DEV OLDU

İsmet Gergerli, yazdığı “Japonya Ekonomisinin Gizli Gücü-Kredi Garanti Kurumları” isimli kitabından da bahsetti. Gergerli, Türkiye’de kefalet sisteminin 1990’lı yıllara dayandığını, kurulurken Alman modelinin esas alındığını söyledi. 2015 yılında ise daha çözüm odaklı bir sisteme geçildiğini ifade eden Gergerli, şunları söyledi: “Biz modelin değişmesi için bir çaba içine girdik. İyi örnekleri inceledik. Güney Kore ve Japonya. Japon ekonomisinde KOBİ’ler çok önemli. Sony örneği çok çarpıcı. Bu şirket küçük bir KOBİ’yken kredi garanti sistemi ile bir dünya markası haline gelmiş. Yine Güney Kore’de Samsung ve LG de kefalet sistemi ile büyüyen KOBİ’lerden” diye konuştu. Japonya’da 2008 finansal krizinde kefalet oranının yüzde 100’e çıktığını ve 2013 yılına kadar bu oranın devam ettiğini kaydeden Gergerli, 2013 yılında normalleşme görülünce kefalet oranının yüzde 80’e düşürüldüğünü belirtti. 2008-2013 döneminde kredi büyüklüğünün 240 milyar dolardan 330 milyar dolara çıktığını anlatan Gergerli, “Tsumami ve deprem gibi olağanüstü durumlarda da firmaların ayakta durabilmesi için devlet garanti oranını artırabiliyor. Japonya’da bankacılık sisteminin tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 1.2, kefalet sisteminin ise biraz üzerinde yüzde 1.5 civarında.”

Japonya’da 2000’li yıllara kadar KOBİ’lerden teminat istendiğini kaydeden Gergerli, “Asya krizinde teminatların değeri hızla düşünce çok da işe yaramadığı, bankaları rahatlatan bir yol olmadığı anlaşılmış. Sorunu çözmek için firmaların daha iyi değerlendirilmesi fikri ortaya çıkmış. İpoteksiz bir modelle krediye erişim kolaylaştırılmış. Bir şirket kurulmuş ve rating modellemesi getirilmiş. Şu anda Japonya’da kredilerin yüzde 90’ı rating ile kullandırılıyor ve teminat alınmıyor” dedi. Gergerli, kefalet sisteminin deprem, tsunami, finansal kriz gibi dönemlerde ya da normal dönemlerde de kullanılabildiğini belirterek, “En stabil dönemde bile bankacılık sistemi karşısında iki firma varsa bunlardan biri büyük diğeri KOBİ ise büyük firma ölçülebilir olduğunu için onu tercih ediyor. 2008 krizinin atlatılmasında Japonya kefalet sistemi önemli bir rol oynamış” bilgisini verdi.


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