‹ Önceki Haber “Türkiye ve Japonya’nın ticari ve ekonomik iş birliği büyük öneme sahip” “Türkiye ve Japonya’nın ticari ve ekonomik iş birliği büyük öneme sahip” Sonraki Haber › İmar Barışı'nda ödeme süresi uzatıldı İmar Barışı'nda ödeme süresi uzatıldı

ABD ve Çin müzakerelere yeniden başlayacak

01.07.2019 - 08:53
ABD ve Çin müzakerelere yeniden başlayacak | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump'ın, Çin ile ticaret gerilimini azaltmak için bazı tavizler vermesinin ardından iki ülke tıkanan ticaret müzakerelerine tekrar başlamaya karar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal ürünlere yeni gümrük vergisi getirmemeyi ve Çin'li telekomünikasyon şirketi Huawei'ye getirilen kısıtlamaları hafifletmeyi, Çin ise ABD'den daha fazla tarım ürünleri almayı kabul etti.

İki ülke arasındaki ticaret anlaşmazlığını gidermeyi amaçlayan ancak Mayıs ayında çıkmaza giren müzakerelerin ne zaman sonuçlanacağına dair bir takvim verilmedi. Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin, ticaret savaşını giderecek anlaşmanın büyük bölümü konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

##$HABER_1455915$##

Trump Cumartesi günü G20 zirvesi esnasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı 80 dakikalık görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doğru yola döndük" dedi.

Trump, "Gümrük vergilerini askıya alıyoruz, onlar da tarım ürünleri alacaklar" dedi ancak alımlar hakkında bilgi vermedi.

Trump, birkaç saat sonra Twitter'da yaptığı açıklamada Xi ile yaptığı görüşmenin "beklenenden çok daha iyi" geçtiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamaya göre Xi, Trump'a ABD'nin Çinli şirketlere adil davranabilmesini umduğunu söyledi. Xi, "Çin, ABD ile müzakereleri sürdürme konusunda samimi, ancak müzakerelerde denklik olmalı ve karşılıklı saygı gösterilmeli" dedi.


‹ Önceki Haber “Türkiye ve Japonya’nın ticari ve ekonomik iş birliği büyük öneme sahip” “Türkiye ve Japonya’nın ticari ve ekonomik iş birliği büyük öneme sahip” Sonraki Haber › İmar Barışı'nda ödeme süresi uzatıldı İmar Barışı'nda ödeme süresi uzatıldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.592 Değişim: 3,22% Hacim : 5.601 Mio.TL Son veri saati : 14:41
Düşük 98.374 01.07.2019 Yüksek 99.700
Açılış: 98.663
5,6560 Değişim: -2,36%
Düşük 5,6493 01.07.2019 Yüksek 5,7634
Açılış: 5,7634
6,4229 Değişim: -2,63%
Düşük 6,4172 01.07.2019 Yüksek 6,5553
Açılış: 6,5553
253,16 Değişim: -3,59%
Düşük 252,61 01.07.2019 Yüksek 261,27
Açılış: 261,27
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.