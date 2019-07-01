ABD ve Çin müzakerelere yeniden başlayacak | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump'ın, Çin ile ticaret gerilimini azaltmak için bazı tavizler vermesinin ardından iki ülke tıkanan ticaret müzakerelerine tekrar başlamaya karar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal ürünlere yeni gümrük vergisi getirmemeyi ve Çin'li telekomünikasyon şirketi Huawei'ye getirilen kısıtlamaları hafifletmeyi, Çin ise ABD'den daha fazla tarım ürünleri almayı kabul etti.

İki ülke arasındaki ticaret anlaşmazlığını gidermeyi amaçlayan ancak Mayıs ayında çıkmaza giren müzakerelerin ne zaman sonuçlanacağına dair bir takvim verilmedi. Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin, ticaret savaşını giderecek anlaşmanın büyük bölümü konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

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Trump Cumartesi günü G20 zirvesi esnasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı 80 dakikalık görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doğru yola döndük" dedi.

Trump, "Gümrük vergilerini askıya alıyoruz, onlar da tarım ürünleri alacaklar" dedi ancak alımlar hakkında bilgi vermedi.

Trump, birkaç saat sonra Twitter'da yaptığı açıklamada Xi ile yaptığı görüşmenin "beklenenden çok daha iyi" geçtiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamaya göre Xi, Trump'a ABD'nin Çinli şirketlere adil davranabilmesini umduğunu söyledi. Xi, "Çin, ABD ile müzakereleri sürdürme konusunda samimi, ancak müzakerelerde denklik olmalı ve karşılıklı saygı gösterilmeli" dedi.