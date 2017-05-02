İmalat PMI'yı nisanda geriledi

İmalat PMI Nisan'da 51.7'ye geriledi, sektörde büyüme devam etti.

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Nisan'da 51.7'ye gerilemesine karşılık, ikinci çeyreğin ilk ayında üretim, yeni siparişler, ihracatta büyümenin sürdüğüne işaret etti. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Mart ayında 52.3 değerini almıştı.

PMI Nisan ayında uzun vadeli ortalaması olan 50.7'nin üzerinde kalırken, Aralık 2015'ten bu yana da en yüksek değeri aldı.

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Endekste 50'nin altındaki değerler daralmaya, üzeri ise büyümeye işaret ediyor.

Sektörün aldığı yeni siparişlerdeki artış hafif ivme kaybetmesine karşılık güçlü seyrini korudu. Mart ayında 52.9 değerini alan yeni siparişler Nisan ayında 52.3'e gerilemesine karşılık üç yıldan uzun bir sürenin en yüksek değerini aldı.

Sektörün yeni ihracat siparişlerini gösteren alt endeks 54.8 düzeyinden Nisan'da 53.6'ya geriledi.

İmalat sektöründe üretim ivme kaybetse de art arda üçüncü ayda da artış kaydetti. Mart ayında 54.1 olan imalat alt endeksi 53.8'e geriledi.

Girdi ve fabrika çıkış fiyatlarındaki artış devam etti, altı ayın en düşük seviyesine indi.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.