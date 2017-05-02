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Microsoft, Windows Phone üretimini durduruyor!

02.05.2017 - 09:37

Microsoft`un yılın ilk çeyreğindeki satışlarda dibi gören Windows Phone’tan vazgeçmeye hazırlandığı, şirketin yatırım raporuyla da doğrulandı. Şirket büyük umutlarla girdiği akıllı telefon pazarından haziran sonuna dek çekilmeye hazırlanıyor.

Satışları hızla düşen ve bir süredir akıbeti merakla beklenen Windows Phone’un üretiminin tamamen durdurulacağı, Microsoft'un yatırım raporuyla da doğrulandı. Microsoft’un yatırım yapacağı ürünleri listeleyen son SEC belgesinde Windows Phone’un yer almaması, şirketin akıllı telefon üretiminden çekileceği iddialarını doğruladı.

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Habertürk'te yer alan habere göre Microsoft, tüm dünyadaki pazar payı yüzde 0,3’e gerileyen Windows Phone’un üretimini haziran sonuna kadar tamamen durduracak.

SATIŞLARI DİBİ GÖRDÜ

Microsoft’un 2015’in ilk çeyreğinde 1,4 milyar doları bulan cep telefonu gelirinin geçen yılın aynı döneminde 735 milyon dolara gerilediği, geçen hafta yayınlanan rapora göre ise bu yılın ilk çeyreğinde gelirlerin rekor seviyede düşerek 5 milyon doları gördüğü kaydedildi.

Microsoft CFO’su Amy Hood bu yıl telefon pazarından elde ettikleri gelirin “önemsiz miktarda” olduğunu belirtirken, ZDFNet sitesine konuşan Microsoft’tan üst düzey bir yönetici şirketin akıllı telefon üretimi için bütçesinin tükendiğini söyledi.

Microsoft, geçen yıl Windows Phone’un pazar payının yüzde 1’in altına gerilemesinin ardından 1850 çalışanının işine son vereceğini duyurmuştu.


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