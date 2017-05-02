Dış ticaret açığı açıklandı

Dış ticaret açığı Nisan'da yüzde 15.77 artarak 4.91 milyar dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan öncü verilere göre dış ticaret açığı Nisan ayında yüzde 15.77 artarak 4.91 milyar dolar oldu. Bakanlık verilerine göre Nisan'da ihracat yüzde 7.38 artarak 12.83 milyar dolar, ithalat ise yüzde 9.58 artarak 17.74 milyar dolar oldu.

Nisan ayında en çok ihracat gerçekleştirilen sektör 1.96 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları olurken, bu sektörü 1.19 milyar dolar ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler ve 1.07 milyar dolar ile kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler takip etti.

##$HABER_1438218$##

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) hafta sonunda Nisan'da ihracatın yüzde 4 artışla 11.87 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. İki veri arasındaki fark TİM verilerinin Nisan ayındaki yaklaşık 1 milyar dolarlık altın ihracatını kapsamamasından kaynaklanıyor.

Öte yandan Nisan ayında en çok ithal edilen kalem 2.63 milyar dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler faslı oldu. Bu kalemi 2.13 milyar dolar ile kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler ve 1.45 milyar dolar ile elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları takip etti.

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1.13 milyar dolar ile Almanya olurken bu ülkeyi 1.02 milyar dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 857 milyon dolar ile Irak izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke ise Nisan ayında 1.65 milyar dolar ile Çin olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1.63 milyar dolar ile Almanya ve 1.46 milyar dolar ile Rusya izledi.