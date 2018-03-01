İmalat PMI 'güçlü büyüme' sinyali

İmalat PMI şubat ayında 55.6 ile sektörde güçlü büyümenin sürdüğüne işaret etti.

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Şubat ayında 55.6 ile bir önceki aya yakın bir değer alarak sektörün güçlü büyümeyi sürdürdüğüne işaret etti. Büyümenin temelini artan siparişler oluşturdu. Sektörün kapasite artırımına paralel olarak istihdam artışı hızlanırken, üretim Ocak ayına göre bir miktar daha yavaş büyüdü.

Kurların seyri girdi ve mamul mal fiyatlarında artışın sürmesine yol açarken, artış hızı Ocak'a göre geriledi.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, ocak ayında 55.7 değerini almıştı. Endeks 0.1 puan gerilemesine rağmen Mart 2011'den bu yana ikinci en güçlü büyümenin kaydedildiğine işaret etti. PMI'da 50'nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

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Yeni siparişler endeksi ocak ayındaki 58.6 seviyesinden Şubat'ta 58.2'ye gerilemesine karşılık güçlü büyümenin korunduğuna işaret etti. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 57.8'den 56'ya geriledi.

Üretim alt endeksi ocak ayında çıktığı 83 ayın zirvesi olan 58.8'den 58.2'ye sınırlı geriledi. İmalatçıların ankete verdikleri cevaplarda üretimdeki büyümeyi yeni yatırımlara ve artan müşteri sayısına bağladı.

Sektör üzerindeki fiyat baskıları şubat ayında bir önceki aya göre hafif azaldı. İmalatçılar girdi fiyatlarındaki artışı ham madde fiyatlarındaki yükseliş ve kur hareketlerine bağlarken, mamul mal fiyatlarındaki artışın girdi maliyetlerinden kaynaklandığını belirtti. Bazı katılımcılar fiyat artışlarında asgari ücretteki yükselişin rolü olduğunu ifade etti.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

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