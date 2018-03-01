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İstanbul'da konut metrekare yüzde 113 arttı

01.03.2018 - 10:49 | Son Güncelleme :

Konut metrekare ortalama birim fiyatı, İstanbul'da yüzde 113 yükselerek 3 bin 832 liraya çıktı.

Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı son 5 yılda yüzde 82,5 artarken, İstanbul'da yüzde 113 yükselerek 3 bin 832 liraya çıktı. AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgiye göre geçen yıl sonunda Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı 2 bin 112 lira oldu. Konut metrekare fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artış gösterdi. Türkiye genelinde konut metrekare fiyatı Aralık 2017'de yıllık bazda son 7 yılın en düşük artışına işaret etti. Konut metrekare fiyatı Türkiye genelinde son 5 yılda yüzde 82,5 yükseldi.

Türkiye'nin en büyük ili konumundaki İstanbul'da konut metrekare fiyatı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 3 bin 832 liraya çıktı. İstanbul'da 2016 yıl sonunda konut metrekare fiyatı 3 bin 621 lira seviyesinde bulunuyordu.

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2012 yıl sonunda İstanbul'da bin 799 lira olan konut metrekare fiyatı son 5 yılda yüzde 113 artış gösterdi. İstanbul'da konut metrekare fiyatı artışı Temmuz 2014-Şubat 2016 arasında yıllık bazda yüzde 20-30 seviyelerinde gerçekleşti. 

İstanbul'da konut metrekare fiyatı artışı 2016'nın ikinci çeyreğinden itibaren azalırken, Mayıs 2017'de artış oranı tek haneye indi. 

ANKARA'DA METREKARE FİYATI YÜZDE 6,4 ARTTI

Başkent Ankara'da geçen yıl sonunda konut metrekare fiyatı bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 6,4 artarak bin 703 liraya yükseldi. 2016'da bin 600 lira seviyesinde bulunan metrekare fiyatı, son 5 yılda ise yüzde 59 artış gösterdi. 

Konut metrekare fiyatı Ankara'da Aralık 2017 itibarıyla verinin açıklanmaya başladığı 2010 yılından bu yana yıllık bazda en düşük artışa işaret etti. Ankara'da son 8 yılda konut metrekare fiyatı yıllık bazda en yüzde 13 artarken, yaklaşık 2 yıldır metrekare fiyat artışı tek haneli olarak devam ediyor. 

İZMİR'DE KONUT METREKARE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 20'LERE YAKLAŞTI 

Türkiye'nin üçüncü büyük ili konumundaki İzmir'de konut metrekare fiyatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,8 artarak 2 bin 627 liraya çıktı. Son 5 yıllık dönemde İzmir'de metrekare fiyatı yüzde 104 yükseldi. 

İzmir'de konut metrekare fiyatı 2010'dan bu yana bir kaç ay hariç tutulduğunda yıllık bazda çift haneli büyüdü. Geçen yıl İzmir'de konut metrekare fiyat artışı yüzde 20'lere yaklaştı. 

"BU RAKAMLAR İZMİR İÇİN AZ BİLE"

Sektör temsilcileri, İstanbul'da özellikle 2010-2015 yıllarında konut fiyatlarının aşırı değerlenmesi nedeniyle son 2 yıldır fiyat artışlarının sınırlı kaldığını belirtti. 
İstanbul'da arsa bulunamaması ve istenilen projelerin geliştirilememesi gibi sebeplerden dolayı müteahhitlerin Anadolu'ya açıldığını kaydeden sektör temsilcileri, Anadolu'da ilk adresin İzmir olduğunu söyledi. 

Sektör temsilcileri, bölgede arsa stokunun yeterli olması, fazlasıyla kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulması, markalı konut ihtiyacının bulunması gibi nedenlerden dolayı İzmir'de inşaatçıların rahat faaliyet gösterdiğini aktardı. 

Temsilciler, "İzmir'de kentsel dönüşüme girecek ciddi bir stok var. Ayrıca turizm bölgesi olan, Ege'nin bir incisi konumunda bulunan İzmir birçok vatandaşımızın yaşamak istediği yerlerin başında geliyor. Hızlı göç de alan bölgede çok fazla konuta ihtiyaç. var. Son 2 yıldır Ankara ve İstanbul'u konut fiyat artışında sollayan İzmir'in bu alanda daha alacağı çok yol var. Bu rakamlar İzmir için az bile." ifadelerini kullanıyor. 


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