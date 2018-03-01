Altın fiyatlarında yeni senaryo

Altında yukarı yönlü pozisyon alanlar, 2018 yılında ardı ardına üçüncü yıllık yükselişi beklerken hayal kırıklığına uğrayabilir.

Fransa'nın önde gelen bankalarından BNP Paribas'a göre, altın 2018 yılında değer kaybedebilir. BNP Paribas, değerli metalin bu yıl, Fed'in faizleri dört kez artırarak para politikasının normalleşmeyi sürdürmesiyle birlikte büyük bir ihtimalle değer kaybedeceği tahmininde bulundu. BNP'ye göre Fed, 2019 yılında ise bir kez daha faiz artırımına gidecek.

2018'DE DURUŞUMUZ NEGATİF

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Londra'da emtia piyasaları stratejisti Harry Tchilinguirian, “Yön olarak 2018 boyunca duruşumuz negatif” dedi. Bununla birlikte Tchilinguirian, ABD'de 2018 ortalarında yüksek enflasyon rakamları ve altın fiyatlarında geçici bir yükseliş beklediklerini, bunun reel faizlerin düşmesinde etkili olacağını ve altın tutmanın fırsat maliyetini düşüreceğini ifade etti.

ALTIN 2 YILDIR DEĞER KAZANIYOR

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Altın 2016 yılında yüzde 8 yükselmesinin ardından geçtiğimiz yıl yılında yüzde 14 değer kazandı. Artan enflasyon beklentileri ve güçsüz dolardan destek bulan altın, güçlü ekonomi ve faiz oranlarındaki artış bu iyimserliğin bir kısmını geri alıyor.

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