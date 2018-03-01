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Doğuş Grubu'nda başkanlar değişti

01.03.2018 - 10:01

Doğuş Grubu’nda yönetim değişiklikleri devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sonunda Doğuş Otomotiv bünyesindeki markalarda yaşanan genel müdür değişikliklerinin ardından dün de Doğuş Yayın Grubu’nda başkanlık düzeyinde değişiklikler yaşandı.

Doğuş Yayın Grubu'nun 21 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdüren Erman Yerdelen görevinden ayrılırken, boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Aclan Acar getirildi. Aclan Acar, 2006 yılından beri Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekteydi.

Hürriyet'in haberine göre; Acar’ın yerine ise Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu atandı. Bilaloğlu hem Başkanlık hem CEO’luk görevini birlikte yürütecek.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, görev değişimi hakkında çalışanlarına şu duyuruyu yaptı:

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ERMAN YERDELEN ABİM

“Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını; 1996 yılından itibaren icra eden, hepimizin çok saydığı ve sevdiği Erman Yerdelen abim bu görevinden kendi talebi doğrultusunda ayrılmıştır. Sayın Erman Yerdelen bundan sonra grubumuzdaki çalışmalarını Doğuş Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Tüvtürk Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam ettirecektir.

Grubumuza geldiği andan itibaren çok değişik sektörlerimizde başarılara ulaşan ve Otomotiv Grubumuzu Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri haline getiren yakın çalışma arkadaşım Sayın Aclan Acar, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecektir.

Sayın Aclan Acar’ın Doğuş Yayın Grubuna geçmesini takiben; Doğuş Otomotiv CEO’su Sayın Emir Ali Bilaloğlu Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanmıştır. Sayın Bilaloğlu her iki görevi birlikte yürütecektir. Doğuş Grubunun bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen Sayın Erman Yerdelen’e bugüne kadar verdiği katkılardan ötürü teşekkür ederim. Bayrağı devir alan Sayın Aclan Acar’a da hem Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı olarak hem diğer sektörlerimizdeki görevlerindeki katkılarından ötürü teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dilerim.

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen başarılı ve yakın çalışma arkadaşım Sayın Emir Ali Bilaloğlu’nu da gönülden tebrik ediyor, kendisine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. 


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  • Doğuş Yayın Grubu
  • Doğuş Otomotiv
  • Ferit Şahenk
  • Doğuş Grubu
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