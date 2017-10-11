İlk nükleer santralin tarihi belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Antalya’da katıldığı 8. Türkiye Enerji Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Nükleer santral inşaatına ilişkin olarak yeni gelişmeler yaşanıyor. Enerji Bakanı Berat Albayrak, santralin temelinin atılacağını duyurdu.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Bu yıl sonunda, en geç önümüzdeki yıl başında santralin temel atmasını iki ülkenin (Türkiye ve Rusya) devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Albayrak, “Santralin ilk ünitesinin devreye gireceği tarih için hedefi 2023 yılı olarak belirledik. Cumhuriyetimiz için en anlamlı tarih. Cumhuriyetimizin 100. yılına, 29 Ekim 2023’e yetiştirebilirsek bizim için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz Enerji Bakanlığı olarak” dedi.

Etiketler