Eylülde makine ihracatı 1,2 milyar dolar

MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, “Bu açığın önemli bölümü makine ithalatından kaynaklanıyor. Oysaki bu makineler aynı teknoloji ve rekabetçi fiyatlarla yurtiçinde de üretiliyor. Türkiye sanayisi ihracata odaklandığımız bu yılı bir fırsata çevirmeli, üretimde mutlaka yerli makine kullanımına öncelik vermeli” dedi.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, Eylül ayında makine ihracatı 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayına göre yüzde 12 artış sağlayan makine sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 10 olarak kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında toplam makine ihracatı 10,6 milyar dolara ulaşırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre toplam artış yüzde 7,4 olarak gerçekleşti.

Tüm alt ürün grupları bazında yaşanan ihracat artışını olumlu bulduklarını belirten MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, dış ticaret açığının önüne geçmek için yurtiçinde yerli makine kullanımının önemine dikkat çekti. Eylül ayında dış ticaret açığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artış yaşandığına dikkat çeken Dalgakıran şunları söyledi:

“Türkiye ihracatta hızlı bir yıl geçiriyor ama makine ithalatından vazgeçmiyor. Eylül ayındaki 8,1 milyar dolar dış ticaret açığının önemli bir bölümü makine ithalatından kaynaklanıyor. Oysaki bu makineler aynı teknoloji ve rekabetçi fiyatlarla yurtiçinde de üretiliyor. Biz ileri teknolojili pek çok ülkeden talep gören bir sektörüz. Yılın ilk 9 ayında sadece Almanya ve ABD’ye 2,4 milyar doların üzerinde makine ihracatı gerçekleştirdik. Türkiye sanayisi ihracata odaklandığımız bu yılı bir fırsata çevirmeli, üretimde mutlaka yerli makine kullanımına öncelik vermeli.”

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