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Türk hisselerinde alım zamanı mı?

11.10.2017 - 13:12

HSBC raporunda, Türk varlıklarının ucuz olmasına karşın alım için henüz çok erken olduğu belirtildi.

Aralarında John Lomax ve Kishore Muktinutalapati'nin de bulunduğu HSBC analistlerinin kaleme aldığı raporda, Türkiye'nin Eylül ayının başından beri gelişen piyasaların altında performans gösterdiği, buna karşın alım için çok erken olduğu belirtildi. Bankanın raporunda, Türkiye'ye ilişkin “ağırlığı azalt” duruşu yinelendi.

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Hem küresel hem de yerel ortamın uygun olmadığı belirtilen raporda, yurt dışının yılın ilk yarısından daha az destekleyici olduğu ifade edildi ve “Özellikle, ne dolar ne de Petrol fiyatları büyük bir ihtimalle destekleyici olacak.” dendi.

Yurt içi tarafta ekonominin fazla ısındığı ifade edilen raporda, ya yavaşlama olacağı ya da dış risklerin artacağına dikkat çekilirken, her ikisinin de eşit derecede “olumsuz etkili” olduğu belirtildi.


Etiketler

  • HSBC
  • John Lomax
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