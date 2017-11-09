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"İhracatta tarihi rekoru yakalayabiliriz"

09.11.2017 - 13:17

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "İhracatın 2017'de OVP hedefi olan 156.5 milyar doları aşacağını, tarihi zirve olan 157.6 milyar doları yakalayabileceğini düşünüyorum" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ilk 10 ayda 129.1 milyar dolara ulaşan ihracatın 2017'de Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan 156.5 milyarı aşacağını, tarihi zirve olan $157.6 milyarı yakalayabileceğini söyledi.

Zeybekci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ekonomi Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Kasım 2016'da artış trendine giren ihracatın Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 155 milyar dolar seviyesine yaklaşmıştır" dedi ve ekledi:

"Bu artış eğiliminin yılın geri kalanında da devam edeceğini ve 2017 yılının sonunda OVP'de yer alan 156.5 milyar dolar ihracat hedefini rahatlıkla aşarak tarihi zirve olan 157.6 milyar dolar düzeyini yakalayabileceğini düşünüyorum."

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Zeybekci Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı desteğin 2017 yılının ilk 10 ayı itibarıyla 32.5 milyar dolara ulaştığını belirterek "Eximbank'ın 2017 sonunda ihracatçılara sağladığı finansman desteği 40 milyar doları aşacak. Eximbank 2018 yılında ise 46 milyar dolar nakdi ve ihracat kredi sigortası desteği sunmayı hedeflemekte" dedi.

Zeybekci 2018'de sağlanacak destekle birlikte Eximbank'ın böylece 2018'de ihracatın yüzde 27-28'ine finansman desteği sağlamış olmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda gelişmelerin pozitif devam ettiğine de dikkat çeken Zeybekci, "Bazı olumsuz gelişmeler veya bazı ülkelerin Gümrük Birliği konusundaki olumsuz açıklamaları bizim için değerli değildir ancak bir miktar gecikmeye neden olacaktır" dedi.

Konuşmasında proje bazlı teşvik sistemine de değinen Zeybekci, bu sitem ile 70 milyar TL'ye yakın yatırım projesinin değerlendirme sürecinin devam ettiğini bu projelerin yakın zamanda yatırıma dönüşebileceğini de belirtti.


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