Ertem dolardaki oynaklığı değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, kurdaki oynaklığın spekülatif olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, TCMB'nin bu hafta aldığı kararların marjinal etkisi gibi gözükse de etkilerinin görüleceğini belirterek, son iki haftada kurda yaşanan oynaklığın spekülatif olduğunu söyledi.

Merkez Bankası (TCMB) bu hafta enflasyondaki belirginleşen yükseliş ve TL'de devam eden değer kayıpları sonrası döviz likiditesini rahatlatıcı, TL likiditesini ise sıkılaştırıcı yönde etkisi olacak iki adım attı.

MERKEZ'İN ELİNİN GÜÇLÜ OLDUĞU ALGISI OLUŞTU

Ertem, NTV canlı yayınında son gelişmelerin sorulması üzerine rezerv opsiyon mekanizmasının TCMB'nin son zamanlarda kullandığı etkin bir araç olarak ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla döviz likitidesi banka tarafında sağlanmış oldu. Bu önemli. Şimdi bu hamlenin kurdaki etkisinin zayıf olduğu tartışılıyor. Ancak TCMB'nin hamleleri marjinal etkili gibi gözükse de piyasalarda TCMB'nin kararlı durduğu ve elinin güçlü olduğu algısını oluşturdu."

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Ertem, TCMB'nin TL reeskont döviz kredilerinin TL olarak geri dönüşüne imkan sağladığını da belirterek, "Bu da orta ve uzun vadeli şirketlerin döviz talebini aşağı çeken bir uygulamaydı. Bunun etkisini daha sonra da, önümüzdeki günlerde de görebiliriz" dedi.

Genel olarak kur tarafına bakıldığında piyasada yüksek sesle "TCMB'nin faiz artırımının" konuşulduğunu söyleyen Ertem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esasında ekonominin genel makro dengelerine baktığımızda üçüncü çeyrek büyümesinin çift haneli geleceğini görüyoruz. Kurdaki özellikle son iki haftadaki oynaklık spekülatif ve ekonomi dışı saiklerden kaynaklanıyor. Burada TCMB'nin elindeki araçlar çok güçlü, banka kararlı ve güçlü duruyor. TCMB zaten oldukça üst düzey seviyeden banka sistemini fonluyor, politika faizini kullanmıyor, geceliği kullanmıyor.

"Dolayısıyla TCMB zaten istediği zaman ağırlıklı fonlama maliyetini hem enflasyon beklentileri çerçevesinde hem de diğer beklentiler çerçevesinde artırabilir. Ama öteki taraftan biz dalgalı kur rejimi uyguluyoruz ve bunun uygulandığı bütün ülkelerde TCMB'nin bir kur hedefi olamaz zaten. Bu da oldukça yanlıştır. TCMB izler ve spekülatif ataklar karşısında hafta başında yaptığı gibi elindeki araçları devreye sokar. Ben kurun nihai olarak oldukça makul seviyelere oturacağını düşünüyorum."

Ertem, bunun için takvimsel bir öngörüsünün olup olmadığının sorulmasına karşılık, "Onu hiçbir iktisatçı bilemez. Bu ekonomi yönetiminde de bilinebilir birşey değil, çünkü dalgalı kur rejimi uyguluyoruz" yanıtını verdi.

DENGE BOZACAK HAMLELER GEREKSİZ

Dövizle borçlanmaya önemli kısıtlar getirileceğini düşündüğünü de söyleyen Ertem, TCMB'nin faiz artırması gerektiğinin konuşulduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Ekonominin şu andaki genel dengesini bozacak hamleler bence gereksiz. Zaten TCMB ciddi olarak takip ediyor, herşey kontrol altında, piyasaların gerekleri çerçevesinde TCMB adımlar atıyor ve atacaktır. TCMB'nin gereksiz, piyasa dışı ve ekonominin gerekleri dışında bazı hamlelere zorlamanın ya da baskı yapmanın herkese, en çok bu baskıyı yapanlara zarar vereceğinin altını çizmek istiyorum."

Ertem, enflasyonda gelecek yılın ilk çeyreğinde 200 baz puanlık ciddi bir iniş görüleceğini iddia ettiğini söyleyerek, ayrıca şunları belirtti:

"Banka sistemindeki kredi genişlemesinin enflasyonist yönde ısındırıcı bir etkisi bulunmuyor. En büyük sorunlarımızdan biri işsizlik, önümüzdeki dönemde buna dönük reformların gündeme geleceğini düşünüyorum."