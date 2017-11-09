‹ Önceki Haber "İhracatta tarihi rekoru yakalayabiliriz" "İhracatta tarihi rekoru yakalayabiliriz" Sonraki Haber › En iyi yol: Kademeli faiz artışı En iyi yol: Kademeli faiz artışı

Bitcoinden rekor tırmanış!

09.11.2017 - 13:29

Bitcoin, "SegWit2x" güncellemesinin iptali ile 7776 dolara tırmandı.

Bitcoin, "SegWit2x" adlı güncellemenin "şimdilik" iptal edildiğinin açıklanmasının ardından 7400 dolar seviyelerinden 7776 dolara tırmandı. Sert yükselişin ardından kazançlarını geri veren Bitcoin, saat 22:50'de 7351 dolardan işlem gördü.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

BloombergHT'nin haberine göre; Kasım ayı ortalarında yapılması planlanan güncelleme, Bitcoin topluluğu tarafından daha fazla destek görene dek iptal edildi. Söz konusu güncellemenin, sanal paranın aynı adlı iki ayrı birime bölünmesine neden olacağı eleştirileri yapılıyordu. Geliştiriciler ise, SegWit2x ile dijital para aktarımında hız ve maliyet iyileştirmesi olacağını söylüyor. Söz konusu işlem "çatallanma" olarak adlandırılıyor.


Etiketler

  • sert yükseliş
  • dijital para
  • Bitcoin topluluğu
‹ Önceki Haber "İhracatta tarihi rekoru yakalayabiliriz" "İhracatta tarihi rekoru yakalayabiliriz" Sonraki Haber › En iyi yol: Kademeli faiz artışı En iyi yol: Kademeli faiz artışı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
110.132 Değişim: -1,58% Hacim : 5.874 Mio.TL Son veri saati : 16:27
Düşük 109.919 09.11.2017 Yüksek 112.498
Açılış: 112.210
3,8658 Değişim: -0,07%
Düşük 3,8395 09.11.2017 Yüksek 3,8799
Açılış: 3,86855
4,4990 Değişim: 0,25%
Düşük 4,4609 09.11.2017 Yüksek 4,5072
Açılış: 4,488
159,94 Değişim: 0,39%
Düşük 158,56 09.11.2017 Yüksek 160,14
Açılış: 159,32
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.