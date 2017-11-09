Bitcoinden rekor tırmanış!

Bitcoin, "SegWit2x" güncellemesinin iptali ile 7776 dolara tırmandı.

Bitcoin, "SegWit2x" adlı güncellemenin "şimdilik" iptal edildiğinin açıklanmasının ardından 7400 dolar seviyelerinden 7776 dolara tırmandı. Sert yükselişin ardından kazançlarını geri veren Bitcoin, saat 22:50'de 7351 dolardan işlem gördü.

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BloombergHT'nin haberine göre; Kasım ayı ortalarında yapılması planlanan güncelleme, Bitcoin topluluğu tarafından daha fazla destek görene dek iptal edildi. Söz konusu güncellemenin, sanal paranın aynı adlı iki ayrı birime bölünmesine neden olacağı eleştirileri yapılıyordu. Geliştiriciler ise, SegWit2x ile dijital para aktarımında hız ve maliyet iyileştirmesi olacağını söylüyor. Söz konusu işlem "çatallanma" olarak adlandırılıyor.

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