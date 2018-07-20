İhracatla ilgili önemli açıklama

TİM Başkanı Gülle, "(İhracat) Şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız" şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, önemli açıklamalarda bulundu. TİM Başkanı Gülle, "(Temmuz ihracat rakamı) Yıl sonundaki 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacak" şeklinde değerlendirdi.

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Gülle, açıklamalarına şunları ekledi: "Ülke bazında genel değişimi iyi okumamız gerek. İran'a ayrıca çalışmamız, komşularımızla ayrı strateji ve ilişki yürütmemiz gerek. Afrika'yı çok iyi okumamız ve çalışmamız gerek. 500 milyar dolarlık ticareti olan ülkede, biz 12 milyar dolarlık ihracatla varız. (500 milyar dolar ihracat hedefi) Mühim olan bu yolda gitmek. Bizim hedefimiz büyük. Bunun 300 milyar dolarını gerçekleştirirsek, kendimize başarısız mı diyeceğiz? Asla. Jeopolitik gelişmeler ve çevremizdeki savaşlara rağmen ülkemizi bu rakama taşımak Türk ihracatçısının başarısıdır."