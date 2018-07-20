‹ Önceki Haber Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Bakan Albayrak G20 için Arjantin' e gidiyor Bakan Albayrak G20 için Arjantin' e gidiyor

İhracatla ilgili önemli açıklama

20.07.2018 - 11:26 | Son Güncelleme :
İhracatla ilgili önemli açıklama

TİM Başkanı Gülle, "(İhracat) Şu anda temmuzda yüzde 20'nin üzerinde bir artışla gidiyoruz. Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamı açıklayacağız" şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, önemli açıklamalarda bulundu. TİM Başkanı Gülle, "(Temmuz ihracat rakamı) Yıl sonundaki 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacak" şeklinde değerlendirdi.

##$HABER_1447784$##

Gülle, açıklamalarına şunları ekledi: "Ülke bazında genel değişimi iyi okumamız gerek. İran'a ayrıca çalışmamız, komşularımızla ayrı strateji ve ilişki yürütmemiz gerek. Afrika'yı çok iyi okumamız ve çalışmamız gerek. 500 milyar dolarlık ticareti olan ülkede, biz 12 milyar dolarlık ihracatla varız. (500 milyar dolar ihracat hedefi) Mühim olan bu yolda gitmek. Bizim hedefimiz büyük. Bunun 300 milyar dolarını gerçekleştirirsek, kendimize başarısız mı diyeceğiz? Asla. Jeopolitik gelişmeler ve çevremizdeki savaşlara rağmen ülkemizi bu rakama taşımak Türk ihracatçısının başarısıdır."


‹ Önceki Haber Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Bakan Albayrak G20 için Arjantin' e gidiyor Bakan Albayrak G20 için Arjantin' e gidiyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.573 Değişim: 0,61% Hacim : 2.600 Mio.TL Son veri saati : 12:31
Düşük 92.787 20.07.2018 Yüksek 93.649
Açılış: 93.269
4,8018 Değişim: -0,08%
Düşük 4,7994 20.07.2018 Yüksek 4,8317
Açılış: 4,80575
5,5983 Değişim: -0,09%
Düşük 5,5934 20.07.2018 Yüksek 5,6347
Açılış: 5,60335
189,13 Değişim: 0,03%
Düşük 188,42 20.07.2018 Yüksek 189,93
Açılış: 189,07
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.