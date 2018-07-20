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Daha önce 145 mağazasını kapatmıştı! Şimdi ise...

20.07.2018 - 12:01
Daha önce 145 mağazasını kapatmıştı! Şimdi ise...

Daha önce 145 mağazasını kapatan İngiltere'nin en büyük perakendecilerinden olan Poundworld tamamen kapanma kararı aldı.

 

1 milyoncu mantığıyla çalışan ve ürünlerin genelde 1 pound fiyattan satıldığı Poundworld daha önce kapattığı 145 mağazasının ardından geri kalan 190 mağazaya da kilit vuracak.

İngiltere`de perakende sektörü düşük hanehalkı harcaması nedeniyle özellikle yerel işletmeleri etkiliyor. Daha önce de Mothercare, elektronik perakendecisi Maplin, giyim outlet zinciri Calverton, yatak ve mobilya perakendecisi Warren Evans, House of Fraser gibi pek çok zincir küçülme kararı almıştı.

Geçtiğimiz ay iflas başvurusunda bulunan Poundworld, tüm mağazalarının yanı sıra dağıtım merkezi ve genel müdürlüğü de tasfiye etme kararı aldı. Yönetim tarafından resmen duyurulan açıklama sonucunda 2600 kişi işinden olacak.

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Türkiye'deki 1 milyoncu modelinin zincir perakendeye dönüştürülmüş bir versiyonu olan ve çoğu ürünün 1 pound fiyatla satıldığı Poundworld mağazalarının tamamen kapanması 3 haftayı bulacak.

Haziran ayında iflas açıklamadan önce 335 mağazası bulunan şirketin 5100 çalışanı bulunuyordu. Bugün başlayacak ilk dalgada lojistik merkezi ve genel müdürlük merkezi kapatılacak ve 299 çalışan ayrılacak. Ardından 78 mağaza kapatılarak 907 kişinin ilişiği kesilecek. Kalan 112 mağazasının ise 10 Ağustos'ta kapanması ve 1432 çalışanın çıkarılması bekleniyor.

Deloitte yönetimindeki Poundworld, yeniden yapılandırma sürecinin ardından uzun süren alıcı bulma çabalarının başarısızlıkta sonlanması sonrasında bir süre önce de 145 mağazasını kapatarak 1797 kişiyi işten çıkarmıştı.

İNGİLTERE'DE PEK ÇOK PERAKENDECİ KÜÇÜLÜYOR

Brexit sonrası ekonomik belirsizlik nedeniyle hanehalklarının İngiltere'de harcamalarının düşmesi, büyük indirimler uygulayan uluslararası süpermarketler zincirleri ve Amazon'un getirdiği rekabet nedeniyle yerel perakendeciler ülkede tutunmakta zorlanıyor.

Mothercare, elektronik perakendecisi Maplin, giyim outlet zinciri Calverton, yatak ve mobilya perakendecisi Warren Evans, House of Fraser gibi pek çok mağaza çok sayıda mağaza kapatarak ciddi ölçüde küçülmeye gitmiş ve binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.

New Look ve Carpetright gibi benzerleri ise yeniden yapılanmaya çalışıyor.


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