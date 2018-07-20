‹ Önceki Haber Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi Sonraki Haber › İhracatla ilgili önemli açıklama İhracatla ilgili önemli açıklama

Türk Eximbank e-bono uygulamasını başlattı

20.07.2018 - 11:01
Türk Eximbank e-bono uygulamasını başlattı

Türk Eximbank, ihracatın finansmanında bürokrasinin azaltılması çerçevesinde, reeskont kredileri kapsamında e-bono uygulamasını hayata geçirdi.

Türk Eximbank tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün e-bono işlemleri sistemini uygulamaya geçiriyor. Türk Eximbank da reeskont kredileri kapsamında aynı gün bu sistemi uygulamaya başlıyor. 

İhracatın finansmanında bürokrasinin azaltılması çerçevesinde Türk Eximbank, 4 Temmuz'da e-teminat mektubu uygulamasını hayata geçirmişti. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, e-bono sisteminin uygulamaya girmesiyle reeskont kredisi işlemlerine hız kazandırılacağını ve maliyet tasarrufu sağlanacağını ifade etti. 

Türk Eximbank'ın, ihracatı destekleme misyonu çerçevesinde ihracatçılara sağladığı finansman desteklerini artırmak için yoğun bir gayret içerisinde olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Türk Eximbank, ihracata desteğinin yanı sıra işlemleri hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla e-dönüşüm uygulamalarına hız vermiştir.

##$HABER_1447783$##

Elektronik dönüşüm kapsamında, işlemleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak, işlem maliyetlerini düşürmek, işlem güvenliğini artırmak amaçlarıyla 4 Temmuz 2018'de başlattığımız e-teminat mektubu uygulamasından sonra ikinci bir adım olarak e-bono uygulamasına bugün başlıyoruz.

Yıl sonunda doğru elektronik dönüşüm sürecinin son adımı olarak e-taahhüt kapama sistemi uygulamasını da hayata geçirecek şekilde hazırlık yapıyoruz." değerlendirmelerini yaptı. 

Yıldırım, Eximbank olarak çok talep gören TCMB kaynaklı reeskont kredileri kapsamında, Merkez Bankası ile aynı anda e-bono uygulamasına geçildiğine işaret ederek, şunları kaydetti 

"Daha önce iki kurum arasında fiziksel ortamda işlem gören kredi evrakı, her iki kurumun sistemlerinin entegrasyonunu sağlanması neticesinde bu günden itibaren elektronik ortama aktarılacak ve hem kredi onayları hem de süreç takibi sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Böylelikle ihracatçı firmalarımız tarafından sunulan ıslak imzalı belgeler saatler içinde değil tek tuşla anında TCMB'ye ulaştırılacak.

Daha önce de belirttiğim gibi hem hız kazanmış olacağız hem de operasyonel maliyetlerden önemli ölçüde tasarruf edeceğiz.

Ayrıca, bu uygulamayla belgeler üzerinde her iki taraf için de kontrol kolaylığı sağlanmış olacak. Kredinin TCMB nezdinde hangi aşamada olduğu ise yine online olarak rahatlıkla takip edilebilecek." 

Geçen yıl 10 binin üzerinde işlem hacmiyle 17,5 milyar dolar düzeyinde finansman sağlanan reeskont kredilerinde, ilk yarı itibarıyla gerçekleşen işlem sayısının 5 bini geçtiğini aktaran Yıldırım, bu kapsamda yıllık 10 binin üzerinde işlemi daha hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleştirebileceklerini dile getirdi. 

Yıldırım, 2018 hedeflerine ulaşmak için ihracatın finansmanını artıracak ve işlemleri hızlandıracak bir adım daha attıklarını belirterek, "İhracatın finansmanında bürokrasinin azaltılması için üzerinde çalıştığımız yeni projeleri önümüzdeki dönemde aşama aşama devreye alacağız." ifadesini kullandı. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi Sonraki Haber › İhracatla ilgili önemli açıklama İhracatla ilgili önemli açıklama
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.082 Değişim: 1,16% Hacim : 6.703 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.787 20.07.2018 Yüksek 94.169
Açılış: 93.269
4,7949 Değişim: -0,23%
Düşük 4,7724 20.07.2018 Yüksek 4,8317
Açılış: 4,80575
5,6205 Değişim: 0,31%
Düşük 5,5847 20.07.2018 Yüksek 5,6347
Açılış: 5,60335
189,75 Değişim: 0,36%
Düşük 188,32 20.07.2018 Yüksek 189,93
Açılış: 189,07
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.