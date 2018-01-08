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Hükümetten 'sanayi üretimi' değerlendirmesi

08.01.2018 - 13:49

​Kalkınma Bakanı Elvan, "Sanayi üretimi dördüncü çeyrekte de büyümenin beklenenden yüksek olacağına işaret ediyor. Büyüme 2017'de yüzde 7 veya üzerinde gerçekleşmesini, 2018'e de güçlü giriş yapmasını bekliyoruz" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, sanayi üretiminin yılın son çeyreğinde de büyümenin beklenenden daha yüksek olacağına işaret ettiğini, 2017 yıllık büyüme hızının yüzde 7 veya üzerinde gerçekleşmesini, 2018 yılına da büyümenin güçlü bir giriş yapmasını beklediklerini söyledi.

Elvan yaptığı yazılı açıklamada, sanayi üretiminin Kasım'da yıllık olarak yüzde 7 arttığını ve son 10 yılın en yüksek Kasım ayı sanayi üretim artışının ortaya çıktığını kaydederek, "Piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşen bu oran, reel sektörde canlılığın yılın son çeyreğinde de güçlü bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Sanayi üretiminin yüksek seviyede artış hızını koruması son çeyrek büyümesine de olumlu yansıyacaktır" dedi.

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Elvan, "Sanayi üretimi yılın son çeyreğinde de büyümenin beklenenden daha yüksek olacağına işaret etmektedir. 2017 yıllık büyüme hızının yüzde 7 veya üzerinde gerçekleşmesini ve 2018 yılına da büyümenin güçlü bir giriş yapmasını bekliyoruz" dedi.

Sanayi üretimi Kasım'da takvim etkisinden arındırılmış olarak ise yüzde 7, arındırılmamış bazda yüzde 6.9 artarak 2017'nin son çeyreğine yönelik büyümede ılımlı yavaşlama ve yılın tamamı için yüzde 6.5-7 arası büyüme beklentisini destekledi.


Etiketler

  • sanayi üretimi
  • Lütfi Elvan
  • reel sektör
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