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Careem, Filistin’de faaliyete başladı

08.01.2018 - 12:57 | Son Güncelleme : 08.01.2018 - 15:07

Bölge’nin lider araç çağırma servisi Careem, Filistin’deki faaliyetlerine Gazze ve Nablus şehirlerinden başladı.

Geçtiğimiz sene içerisinde aldığı son yatırımlarla 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşarak ‘unicorn’ statüsü kazanan araç çağırma uygulaması Careem, Filistin’deki faaliyetlerine Gaza ve Nablus şehirleri ile başladı.

Filistin’de istihdamı artırmanın öncelikli hedefleri olduğuna değinen Careem’in kurucu ortağı ve CEO’su Mudassir Sheikha, “Filistin’deki faaliyetlerimize, genç bir nüfusa sahip ve hareketlilik potansiyeli olan Gazze ve Nablus şehirlerinde başladığımız için heyecanlıyız. Careem’in Filistin’deki amacı insanların hayatlarını, gelişmiş altyapımız sayesinde kolaylaştırmak, insanlar için yeni bir gelir kapısı oluşturarak istihdamı arttırmak ve diğer küresel şirketlerin Filistin’e uzanmasına ilham kaynağı olmaktır ‘’ dedi.

Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, “Careem olarak Filistin’de hizmet vermekten gurur duyuyoruz ve bu kararlılığımız Ramallah şehrindeki kullanıcılarımız tarafından desteklendi. Bu bölgedeki gelişmeler komşu ülke olan Ürdün’de de önemli gelişmelerle eş zamanlı ilerliyor.

Gazze ve Nablus'daki hizmetlerimizi sunarken Ulaştırma Bakanlığı, Filistin Hükümeti ve tüm ilgili taraflarla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Hedefimiz, mükemmel hizmetleri sağlamaya ve Filistin'deki ulaşım sektörünü geliştirmeye katkıda bulunmaktır” dedi.

İbrahim Manna, “Filistin’de yaşayanlar için akıllı ve güvenilir bir ulaşım servisi uyguladığımız için çok mutluyuz. Gazze ve Nablus’taki Careem servisleri sayesinde, kullanıcılar uygulamamızdan yararlanıp yolculuk ücretini önceden hesaplama özelliği sayesinde yolculuklarının fiyatını öğrenebilecekler.

Aynı zamanda Careem uygulamasını GPS teknolojisi sayesinde yolculuklarını takip edip, arkadaşları ya da aileleriyle paylaşabilecekler. Bu bizim için çok önemli çünkü müşterilerimizin, iş arkadaşlarımızın ve kaptanlarımızın güvenliği Careem için en başta gelen önceliktir’’ diye konuştu.

Manna, “İnovasyonun en iyi, kamu ve özel sektörün ortaklığı ile gerçekleştiğine inanıyoruz. Bu nedenle Filistin’de zor şartlar altında ulaşım hizmetleri sağlamaya çalışan, deneyimli ulaşım sektörünün olmazsa olmazı taksi şoförleriyle çalışmaktan çok mutluyuz” dedi.

Careem, Filistin’de gelecek 3 yıl içinde 5 binin üzerinde kaptan ile hizmetlerini artırarak istihdama çok ciddi bir katkı sağlamayı planlıyor.Bağlantı Kingdom Holding, Daimler, Rakuten gibi farklı yüksek profilli yatırımcıları ile Careem, büyümeyi ve potansiyel sahibi pazar olan Filistin’deki inovasyonu artıracağını umuyor.


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