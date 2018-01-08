Dev banka uyardı: 8,5 yıllık rallinin sonuna yaklaşıldı

Morgan Stanley, boğa piyasasında 8,5 yıllık rallinin sona yaklaştığını, bundan sonra piyasalarda bir sıkılaşma beklediğini açıkladı.

Dev yatırım bankası Morgan Stanley, boğa piyasasındaki rallinin sona ermek üzere olduğu ve kârlardaki artışın 2018'in ilk 6 ayında yatay bir seyir izleyeceği öngörüsünde bulundu. Business Insider'ın haberine göre Morgan Stanley'nin 2018 görünümü raporunda, olumlu mali koşulların sona yaklaştığı uyarısı yer aldı. Morgan Stanley Baş Stratejisti Mike Wilson, "Mali koşullar bu yıl sıkılaşacak. Boğa piyasasında bir 'aşırı coşkunluk' aşamasına girdiğimizin sinyalleri var" dedi.

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Bu yükselişin bir süre daha devam edebileceğini kaydeden Wilson, ancak yukarı yönlü bir sürecin bundan sonra sınırlı kalacağını belirtti.

"AVRUPA VE JAPONYA, ABD'DEN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTEREBİLİR"

Yatırımcıların ABD'deki vergi reformunun yukarı yönlü etkisini fazla önemsediğini de kaydeden Wilson, bunun hisseler üzerinde bir risk yaratabileceğini söyledi.

Wilson, 2018 S&P 500 hedefinin, Wall Street'deki diğer tahminlerin altında 2,750 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.

Yatırımcıların ABD yerine yurt dışına odaklanabileceğini de kaydeden Wilson, "ABD'nin uzun süredir devam eden egemenliğinin ardından, Avrupa ve Japonya'nın 2018'de ABD'den daha iyi bir performans gösterebileceğine inanıyoruz. Bu ülkeler mali kriz sonrası iyileşmede henüz ilk aşamada" diye konuştu.

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