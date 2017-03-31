Hükümetten ilk 'büyüme' değerlendirmesi

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye ekonomisi 2016'da beklenenden çok daha iyi büyüdü; bu yıl Q1'de büyüme ılımlı, veriler onu gösteriyor" dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi. Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
*Türkiye ekonomisi 2016'da beklenenden çok daha iyi büyüdü
*Şokların, darbelerin olduğu bir dönemde toparlanma son derece hızlı oldu
*Ekonomide toparlanma çok geniş boyutlu, hanehalkı ve devletin tüketimi ile yatırımlardaki artış önemli
*Toparlanma hızlı oldu, Türkiye teknik olarak resesyona girmedi; alınan tedbirlerin etkisi güçlü oldu
*Bu yılın ilk çeyreğinde büyüme ılımlıdır, veriler de onu gösteriyor
*İkinci çeyreğin ortasında itibaren büyük ihtimalle toparlanma hızlanır
*Anayasa değişikliğinin kabulü ve ilave reformlarla Türkiye tekrar yüksek büyüme patikasına girecek
*Yılın ilk dört ayında referandum ve diğer belirsizliklerin etkisiyle büyüme bir miktar yumuşak gidiyor
*İnanıyorum ki büyüme tekrar yüzde 4'ün üzerine ardından da yüzde 5'in üzerine çıkar