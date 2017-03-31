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Hükümetten ilk 'büyüme' değerlendirmesi

31.03.2017 - 10:56

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye ekonomisi 2016'da beklenenden çok daha iyi büyüdü; bu yıl Q1'de büyüme ılımlı, veriler onu gösteriyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi. Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Türkiye ekonomisi 2016'da beklenenden çok daha iyi büyüdü

*Şokların, darbelerin olduğu bir dönemde toparlanma son derece hızlı oldu

*Ekonomide toparlanma çok geniş boyutlu, hanehalkı ve devletin tüketimi ile yatırımlardaki artış önemli

*Toparlanma hızlı oldu, Türkiye teknik olarak resesyona girmedi; alınan tedbirlerin etkisi güçlü oldu

*Bu yılın ilk çeyreğinde büyüme ılımlıdır, veriler de onu gösteriyor

*İkinci çeyreğin ortasında itibaren büyük ihtimalle toparlanma hızlanır

*Anayasa değişikliğinin kabulü ve ilave reformlarla Türkiye tekrar yüksek büyüme patikasına girecek

*Yılın ilk dört ayında referandum ve diğer belirsizliklerin etkisiyle büyüme bir miktar yumuşak gidiyor

*İnanıyorum ki büyüme tekrar yüzde 4'ün üzerine ardından da yüzde 5'in üzerine çıkar 


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