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Ek istihdamın 450 bin kişiye yaklaştı

31.03.2017 - 11:58

İstihdam seferberliği kapsamında 1 Ocak-29 Mart arasında kamu ve kamu ihaleli çalışanlar hariç artı istihdam 443,247 oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1 Ocak-29 Mart tarihleri arasında kamu ve kamu ihaleli çalışanlar hariç sağlanan ek istihdamın 443,247'ye ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan istihdamda yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için 7 Şubat'ta istihdam seferberliğini başlatmıştı.

Teşviklerle birlikte ilk etapta Nisan'daki referandum öncesi istihdamda hatırı sayılır bir artış yaşanması bekleniyor. Ancak etkinin işsizlik rakamları üzerindeki etkisinin yılsonuna doğru belirginleşmesi ve işsizliğin tek haneye indirilmesi hedefleniyor.

İstihdam seferberliği ile 1.5 milyon kişinin iş sahibi yapılması, buna ilaveten 500,000 kişinin işbaşı eğitimi ile istihdamının sağlanması öngörülüyor.


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