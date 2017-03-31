Gayrimenkul sertifikalarına yoğun talep var

BIST Başkanı Karadağ, bireysel yatırımcıdan da kurumsal yatırımcıdan da çok ciddi talep olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, gayrimenkul sertifikalarına bireysel yatırımcıdan da kurumsal yatırımcıdan da çok ciddi talep olduğunu belirterek, "İlk sertifikada talebi karşılayabileceklerini düşünmüyorum. Yetişen alacak." dedi.

Karadağ, nisan ayının ilk haftasında Borsa da işlem görmeye başlaması planlanan gayrimenkul sertifikalarının talep toplama sürecine ilişkin Borsa İstanbul da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Talebin 29 Mart ta toplanmaya başladığını ve bugün sona ereceğini bildiren Karadağ, uzun süredir hazırlandıkları modele bireysel yatırımcı ilgisinin maksimum düzeyde olduğunu söyledi.

Sermaye piyasalarının uzun süredir beklediği ivmenin gayrimenkul sertifikaları ile sağlanacağına işaret eden Karadağ, şunları anlattı:

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"Yatırım aracı olarak gayrimenkule yaptığınız yatırım, sertifika şeklinde menkul kıymete dönüşüyorsa, dilerseniz sertifika adedini tamamlayarak konut sahibi oluyorsunuz. Dilediğiniz zamanda da ikinci elde satıp nakite dönebiliyorsunuz. Yatırım aracında dilendiği zaman nakite dönebilme, yatırımcının yatırım kararını pozitif yönde etkiliyor. Sertifika değerini, yatırımcı veya müteahhit firma, arz eden açısından değerlendirmek lazım.

Bu ilk sertifikamız olacak. TOKİ ve Makro İnşaat iş birliğiyle inşa edilen Park Mavera 3 projesinde izahnameden baktığımızda bir adet sertifika için 42 lira 50 kuruş sabit fiyattan talep toplayacaklar. Yatırımcılar bu fiyattan bir adet sertifika alabilirler. Herhangi bir sınırı yok. Vakıf Yatırım aracılık ediyor, diledikleri kadar sertifika alabilirler. Amacınız konut edinmekse 11-12-13 bin sertifikaya konut edinilebiliyor."

Karadağ, gayrimenkul sertifikasında en kuvvetli alanı "kamuoyunu bilgilendirme rahatlığı" olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE TABANINA UYGUN BİR MODEL"

Himmet Karadağ, finansal okuryazarlık düzeyinin istenilen seviyede olmamasından dolayı yaşanan birtakım sıkıntılara değinerek, gayrimenkul sertifikaları konusunda bu işin daha kolay ve yatırım yapmak isteyen herkesin de gayrimenkul alanında yeterli seviyede bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Sertifikaya yatırımın avantajları hakkında bilgi veren Karadağ, şöyle konuştu:

"İslami bir ürün. Daire adetlerine göre, hangi dairelerin sertifikaya konu edildiği şeffaf bir şekilde görülebiliyor. Bankacılıkta kredi limitlerini kullanabileceğimiz kadar kullandık. İlave finansman oluşturmakta zorlanıyoruz. Sermaye piyasası ve menkul kıymet alanına dünyada ve Avrupa da olduğu gibi kayıyor olmamız lazım. Burada şu an tek gayrimenkul sertifikası ile 239 milyon liralık bir fonu ilgili müteahhit firmaya sağlamış oluyoruz. Şimdi bir sertifika 42,5 liradan işlem görecek, bu aşağı yönlü de hareket edebilir ama beklentimiz ilk günden itibaren yukarı yönlü hareket etmesi. Bu model Türkiye tabanına uygun bir model.

Vakıf Yatırım dan verilen bilgiye göre, kurumsal yatırımcı tarafında çok ciddi talep var. Bizim sermaye piyasaları ile ilgili panellerimizde 70-80 kişi olurdu. Sertifikalarla ilgili yaptığımız son panelde salonda yer yoktu. Bireysel yatırımcıdan da kurumsal yatırımcıdan da çok ciddi talep var. Ben ilk sertifikada talebi karşılayabileceklerini düşünmüyorum. Yetişen alacak. Şu an telefonların tamamını cevaplayamıyorlar. Bu sermaye piyasalarında uzun süredir özlemle beklediğimiz gelişmeler... Eminim 239 milyon liranın çok üstünde bir talep gelecek."

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