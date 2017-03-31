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Dış ticaret açığı şubat ayında geriledi

31.03.2017 - 10:35

Türkiye'nin ihracatı, Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 azalarak 12 milyar 127 milyon dolara geriledi, ithalatı ise yüzde 1.6 yükselerek 15 milyar 820 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Şubat ayında, 2016 yılının  aynı ayına göre yüzde 1,9 azalarak 12 milyar 127 milyon dolar, ithalat yüzde 1,6 artarak 15 milyar 820 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı yüzde 15 arttı Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 15 artarak 3 milyar 693 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Şubat ayında yüzde 79,4 iken, 2017 Şubat ayında yüzde 76,7'ye düştü.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 1,8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,8, ithalat yüzde 1,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,7, ithalat yüzde 5,5 arttı.

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AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT YÜZDE 3,2 AZALDI 

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Şubat ayında yüzde 46,3 iken, 2017 Şubat ayında yüzde 45,7 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak 5 milyar 539 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Şubat ayında 1 milyar 119 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 938 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 725 milyon dolar ile Irak ve 702 milyon dolar ile İngiltere takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı  Şubat  ayında  1  milyar  643  milyon  dolar  oldu. Bu  ülkeyi sırasıyla 1 milyar 439 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 304 milyon dolar ile Rusya ve 767 milyon dolar ile Fransa izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,4’tür. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 16,1 oldu İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Şubat ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,5’tir.


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