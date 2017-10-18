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HSBC yüzde 96 artış bekliyor

18.10.2017 - 10:41

HSBC 3. çeyrekte Türkiye bankacılık dışı karlarında ba etkisiyle yüzde 96 artış bekliyor.

Aralarında Bülent Yurdagül ve Cenk Orcan'ın da bulunduğu HSBC analistlerinin kaleme aldığı bir raporda, Türkiye bankacılık dışı karlarının baz etkisiyle üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 96 artış kaydetmesi yönündeki beklenti yer aldı. Banka karlarında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik artış bekleniyor.

Bankacılık dışındaki sektörler için toplam yüzde 29 gelir artışı tahmin eden HSBC, Favök karının yüzde 52 olacağını tahmin ediyor.

Değerlendirmeye alınan altı bankanın karında bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 daralma bekleyen HSBC analistleri, havacılık sektöründe dikkate değer ölçüde iyileşme bekliyor.

HSBC, bankaların faiz marjlarının birinci çeyrekteki rekor seviyesinden düşmeyi sürdürmesini bekliyor.


Etiketler

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  • banka
  • sektör
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