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Vize krizi için Türkiye'ye 4 şart!

18.10.2017 - 10:41

ABD heyeti vize krizi ile ilgili olarak Türkiye'ye 4 şart sundu.

Türkiye'de temaslarda bulunan ABD heyetinin iki ülke arasındaki vize krizinin çözümü için Türk tarafına dört şart sunduğu belirtildi. ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un "FETÖ" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ABD geçen hafta Pazar günü Türkiye'deki misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını açıklamıştı.

Geçen hafta bir başka konsolosluk çalışanının daha ifadeye davet edildiği belirtilmişti.

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HaberTürk TV'nin haberine göre bugün Dışişleri Bakanlığı'nda vize krizinin çözümü için temaslarda bulunan ABD heyeti krizin çözülebilmesi için Türk tarafına dört şart sundu. Habere göre ABD tarafı Türk tarafına "Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar iletilmeli, (çalışanların) temaslarının ABD'nin isteğiyle olup olmadığı sorulmalı, çalışan ABD'nin talebiyle temas yürüttüyse tutuklanmasın, çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli" şartlarını sundu.

CNN Türk'ün haberine göre ise diplomatik kaynaklar vize krizinin çözümü için önşart kabul edilmediğini ve görüşmelerin önşartsız başladığını belirtti.


Etiketler

  • FETÖ
  • vize krizi
  • ABD konsolosluk
  • Metin Topuz
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