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Yeni Fed başkanı için 5 aday!

18.10.2017 - 10:38

ABD Başkanı Trump, yeni Fed başkanınlığına aday gösterilen beş isimden birini getireceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e yeni başkan olması düşünülen adaylara ilişkin, listedeki beş isimden birisinin bu pozisyona geleceğini bildirdi. Trump, düzenlenen basın toplantısında, "Dürüst olmak gerekirse, hepsini seviyorum. Hepsine büyük saygım var" şeklinde konuştu.

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Fed başkanlığı pozisyonuna aday gösterilen isimler arasında eski Fed guvernörü Kevin Warsh, Stanford Üniversitesi ekonomisti John Taylor, Fed'de şu an görev yapan Jerome Powell, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn ve şu anki Fed Başkanı Janet Yellen yer alıyor. 

Konuyla alakalı bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, Trump, yeni Fed başkanı duyurusunu Asya ve Hawaii'ye 3 Kasım'da yapacağı 11 günlük seyahatin öncesinde yapmayı planlıyor. 


Etiketler

  • Ulusal Ekonomi Konseyi
  • ABD Başkanı Donald Trump
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