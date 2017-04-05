Hizmetler PMI'yı 6 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi'nde hizmetler PMI mart ayında nihai 56 ile neredeyse altı yılın zirvesine çıktı.

Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) nihai 56 olarak gerçekleşerek öncü rakamların altında açıklanmasına rağmen, Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Euro bölgesi hizmetler PMI Şubat ayında ise 55.5 olarak gerçekleşmişti.

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Hizmet firmaları artan talebi karşılayabilmek için istihdamı artırdı. İstihdamı gösteren bir alt endeks 53.6'dan 54.4'e yükselerek 2007 yılının sonundan bu yana en hızlı artışa işaret etti.