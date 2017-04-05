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Maliye Bakanı Ağbal'dan 'büyüme' sinyali

05.04.2017 - 11:45 | Son Güncelleme : 05.04.2017 - 12:05

Maliye Bakanı Ağbal, 2017 ilk çeyrek büyüme verisinin 2016 son çeyrekten daha güçlü gelebileceğini söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal OYDER toplantısında konuştu. Ağbal, "2010-2016 dönenimde otomotiv pazarı iki kat büyüme gösterdi. Ekonomik büyüme yukarı çıkarken otomobil satışları artmıştır. Türk otomobil satışları piyasası sürekli gelişiyor" dedi.

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Maliye Bakanı Ağbal, 2017 ilk çeyrek büyüme verisinin 2016 son çeyrekten daha güçlü gelebileceğini belirtirken, "Veriler özel tüketim harcamalarının süreceğini gösteriyor" şeklinde belirtti.

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