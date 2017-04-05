Maliye Bakanı Ağbal'dan 'büyüme' sinyali

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Maliye Bakanı Ağbal, 2017 ilk çeyrek büyüme verisinin 2016 son çeyrekten daha güçlü gelebileceğini belirtirken, "Veriler özel tüketim harcamalarının süreceğini gösteriyor" şeklinde belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal OYDER toplantısında konuştu. Ağbal, "2010-2016 dönenimde otomotiv pazarı iki kat büyüme gösterdi. Ekonomik büyüme yukarı çıkarken otomobil satışları artmıştır. Türk otomobil satışları piyasası sürekli gelişiyor" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, 2017 ilk çeyrek büyüme verisinin 2016 son çeyrekten daha güçlü gelebileceğini söyledi.

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