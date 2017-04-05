Gram ve çeyrek altında tarihi zirve!

Altının gram fiyatı 149,25 lira seviyesini görerek tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın ise 242,53 lirayı görerek zirvesini yeniledi.

Piyasalar hareketli... Dolar 3.70 seviyesini aşarken altın fiyatları tarihi zirvesini gördü. Altının gram fiyatı serbest piyasada 149,25 lirayı görerek tarihi zirvesine ulaştı. Gram altın en son 6 Şubat'ta 149,09 lirayı görerek zire yapmıştı. Gram altın şu sıralarda 149,04 seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN DA REKOR KIRDI

Çeyrek altın ise 242,53 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın en son 6 Mart'ta 242 lira ile tarihi rekorunu kırmıştı.

ONS ALTIN ZİRVEYE YAKIN

Altının ons fiyatı ise, yatırımcılara para politikasının sıkılaştırılmasının hızı ve zamanlaması ve aynı zamanda bilanço için planlara ilişkin işaretler verebilecek Fed toplantı tutanakları öncesi beş haftanın en yüksek seviyesi yakınında tutundu. Şu sıralarda ons altın 1.252 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ ZİRVE GÖRÜLÜR MÜ?

ALBForex Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk, "Serbest piyasada altın son zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Dolar tarafındaki yükselişin gram altın fiyatlarını 149 lira seviyesine kadar yükselttiğini görmekteyiz. Ons fiyatlarında 1.240 dolar üzerinde kaldıkça altın fiyatlarında yükseliş kalıbı içinde kalacağımızı düşünebiliriz. Bu koşullarda ilk adımda 153 lira seviyesine kadar yükseliş beklenebilir.

Burada Ons fiyatlarının yükselişine devam etme ihtimali üzerinden gidecek olursak altın fiyatlarının bugünlerde oldukça hareketli günler geçirebileceğini söyleyebiliriz. Gelinen noktada yükselişin sürmesi halinde çeyrek altın yaklaşık olarak 252-253 lira seviyelerinden fiyatlanabilir" dedi.

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