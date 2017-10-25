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Hizmet ve perakendede güven azaldı

25.10.2017 - 10:51

Ekim ayında bir önceki aya göre hizmet sektörü güven endeksinde yüzde 2,2, perakende ticaret sektörü güven endeksinde yüzde 1,9 oranında azalma kaydedildi. Bu düşüşte gelecek 3 aylık dönemde talepte ve satışlarda artış bekleyen yöneticilerin sayısının azalması etkili oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayına ilişkin "Sektörel Güven Endeksleri" bülteni yayımlandı. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 101,1 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 azalarak 104 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 artış kaydederek 84,2 değerine yükseldi.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylül ayında 103,3 iken, ekim ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 101,1 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

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Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,4, yüzde 2,3 ve yüzde 1,8 azaldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ekim ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 104 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. “Mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,8 ve yüzde 3,6 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 4,6 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 83,5 iken, ekim ayında yüzde 0,9 oranında artarak 84,2 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 1,4 arttı.


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