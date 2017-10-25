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"Büyümede parmakla gösterileceğiz"

25.10.2017 - 10:50

Ekonomi Bakanı Zeybekci, büyümede parmakla gösterilen ülke olacağımızı söyledi.

Ege'nin bütün illerinden temsilcileri bir araya getiren "Ege Ekonomik Forumu" bu sabah başladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Ege Ekonomik Forum'da konuştu.

Bakan Zeybekci'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ege yenilenebilir enerji ve sağlık merkezi olmalı. Ege'yi ortak kullanacağız, refah üreten deniz olacak. Bugün itibarıyla ekim ayındaki ihracat performansımız yüzde 16'lık artışa ulaştı. Yıl bazında yüzde 11'in üzerinde ihracat artışıyla tarihi zirve olan 157,6 milyar doları inşallah 2017 yılında aşacağız. Yunan meslektaşıma Ege'nin iki tarafındaki fırsatları değerlendirelim diyorum her iki tarafın özel sektörlerini bir araya getireceğiz bu forumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İzmir-Antalya'yı otoyolla bağlayacağız. Büyümede parmakla gösterilen ülke olacağız."

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