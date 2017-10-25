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Toshiba 1 milyar dolar daha kaybedebilir

25.10.2017 - 11:05

Toshiba'nın 2017 yılı sonuna kadar 1 milyar dolar daha zarar açıklaması bekleniyor.

Durumu gittikçe kötüye giden Japon teknoloji devi Toshiba, ABD’deki nükleer santraller işleten alt şirketi Westinghouse’un ağır kayıpları nedeniyle bildiğiniz üzere 2017’nin Mart ayında 6.3 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

Dünyanın yenilenebilir enerjiye yavaş yavaş adapte olması ve nükleer enerji alanından kayması dünya enerji devlerinden biri olan Toshiba’ya büyük darbelerden birini vurdu.

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Bu olayın üzerine kendini toparlamak için birçok teknoloji departmanını satışa sunan firma, gelir elde edebilmesi için biraz beklemesi gerekiyor. Bu süreç içerisinde ise her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor.

Çünkü satış anlaşmaları gerçekleşse bile 2018 yılına kadar tam manası ile devredilmesi mümkün olmuyor. Yeni Şafak'ın haberine göre tüm bu sorunlar toplandığında Toshiba’nın 2017 yılı içerisinde 1 milyar dolar zarar daha açıklaması bekleniyor.


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